İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve "gaybubet" diye tabir edilen hücre... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve "gaybubet" diye tabir edilen hücre...

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve "gaybubet" diye tabir edilen hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 29 şüpheliden 24'ü yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve "gaybubet" diye tabir edilen hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 29 şüpheliden 24'ü yakalandı. - İSTANBUL

İstanbul'da dehşet anları kamerada! 7 çocuk babasını iş için çağırıp sokak ortasında vurdular

İstanbul'da dehşet anları kamerada! 7 çocuk babasını iş için çağırıp sokak ortasında vurdular

 Yaşlı kadını 3 milyon lira dolandıran şüpheli yakalandı

Yaşlı kadını 3 milyon lira dolandıran şüpheli yakalandı

 İstanbul'daki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısının zanlısı Kırgızistan'da yakalandı

İstanbul'daki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısının zanlısı Kırgızistan'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title