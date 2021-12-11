İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve "gaybubet" diye tabir edilen hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 29 şüpheliden 24'ü yakalandı. - İSTANBUL

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