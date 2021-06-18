FETÖ'nün hücre evlerinde yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında aranan ve hücre evlerine düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında aranan ve hücre evlerine düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün çeşitli meslek gruplarında yönetici ya da üye oldukları belirlenen ve farklı soruşturmalardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan aralarında "Futbolda şike kumpası" davasında 1972 yıl 10 ay hapis cezası alan dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi olan ve örgüt içinde "Mukaddes" kod adını kullandığı belirtilen Nuray Ardıç'ın da bulunduğu 3'ü tutuklandı. Şüphelilerden 6'sı ise adliyeden serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında firari 2 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün hücre yapılanması olan ve "gaybubet evi" olarak bilinen 7 ilçedeki 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında "Futbolda şike kumpası" davasında 1972 yıl 10 ay hapis cezası alan dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi Nuray Ardıç'ın da bulunduğu 7 zanlı yakalanmıştı.

Ayrıca, hücre evlerinden birinde gizlenen ve farklı soruşturmalardan aranması olan 2 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 394 bin 745 lira, 25 bin 995 dolar, 11 bin 800 avro, 1500 liralık market alışveriş kartı ve "F" serisi 1 dolar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı