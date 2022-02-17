İstanbul'da FETÖ'nün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan aralarında örgütte "mahrem sorumlu", "büyük bölge talebe mesulü", "ilçe... - Haberler
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İstanbul'da FETÖ'nün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan aralarında örgütte "mahrem sorumlu", "büyük bölge talebe mesulü", "ilçe...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da FETÖ'nün

İstanbul'da FETÖ'nün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan aralarında örgütte "mahrem sorumlu", "büyük bölge talebe mesulü", "ilçe sorumlusu" gibi sorumlu düzeyde kişilerin de olduğu 34 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da FETÖ'nün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan aralarında örgütte "mahrem sorumlu", "büyük bölge talebe mesulü", "ilçe sorumlusu" gibi sorumlu düzeyde kişilerin de olduğu 34 şüpheli gözaltına alındı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Mahrem, 3. Sayfa, Haberler

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