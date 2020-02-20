İstanbul'da FETÖ'nün aktif yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı

20.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:22

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) aktif yapılanması içerisinde oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, aktif olarak örgütün üniversite yapılanmasını yürüttükleri, öğrencilere ve örgütün firari şüphelilerine ev ayarladıkları, örgüt mensuplarının moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaya ve yeniden etkin konuma getirmeye çalıştıkları, cezaevinde bulunan ve örgüt adına sahada faaliyet gösteren üyelere maddi destek sağladıkları belirlenen örgütün sözde bölge sorumlularının tespit ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Fiziki takip ve teknik çalışmalar sonucu kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, deşifre olmamak için alışveriş merkezleri gibi halka açık yerlerde örgütsel toplantılar yaptıkları ve herhangi bir iletişim aracı kullanmadıkları tespit edilen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere hazır halde bulunan 9 bin dolar, 7 bin lira ve 200 sterlin ile çok sayıda "F" serisi 1 dolar ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA