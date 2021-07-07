İstanbul'da, FETÖ'den aranan şüphelilere yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı
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İstanbul'da, FETÖ'den aranan şüphelilere yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı

İstanbul'da, FETÖ'den aranan şüphelilere yönelik operasyonda 19 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında aranan ve gaybubet evlerinde saklandıkları tespit edilen 23 şüpheliden 19'u yakalandı.

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında aranan ve gaybubet evlerinde saklandıkları tespit edilen 23 şüpheliden 19'u yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün çeşitli meslek gruplarında yönetici ya da üye oldukları belirlenen ve farklı soruşturmalardan aranan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün hücre yapılanması olan ve "gaybubet evi" olarak bilinen 23 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 19 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ile bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 4 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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