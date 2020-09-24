İstanbul'da FETÖ'den aranan şüphelilere yönelik operasyon
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İstanbul'da FETÖ'den aranan şüphelilere yönelik operasyon

24.09.2020 05:59 | Son Güncelleme: 24.09.2020 06:18

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çeşitli meslek gruplarındaki yapılanmalarında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çeşitli meslek gruplarındaki yapılanmalarında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün çeşitli meslek gruplarındaki yapılanmalarında yer aldıkları belirlenen 33 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması amacıyla örgütün hücre yapılanması olan ve "gaybubet evi" olarak bilinen farklı ilçelerdeki 27 adrese eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi.

İstanbul'da FETÖ'den aranan şüphelilere yönelik operasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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