FETÖ'den aranan şüpheli ve eşi "gaybubet evi"nde yakalandı
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FETÖ'den aranan şüpheli ve eşi "gaybubet evi"nde yakalandı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan şüpheli ve eşi, saklandıkları "gaybubet evinde" yakalandı.

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan şüpheli ve eşi, saklandıkları "gaybubet evinde" yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Haziran'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan E.M. ve eşi A.M'yi Gaziosmanpaşa'da saklandığı "gaybubet evi"nde yakaladı.

Adreste yapılan aramada 216.5 gram altın, 3 tam altın, altın kolye, çeyrek altın, 5 bin 620 dolar, 500 avro, 8 bin 400 lira, 3 cep telefonu, 2 sim kart, dizüstü bilgisayar, hard disk, 3 tablet ve 7 taşınabilir bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.M'nin avukat olduğu, örgütün avukatlık yapılanmasında yer aldığı öne sürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

FETÖ'den aranan şüpheli ve eşi 'gaybubet evi'nde yakalandı
FETÖ'den aranan şüpheli ve eşi 'gaybubet evi'nde yakalandı
FETÖ'den aranan şüpheli ve eşi 'gaybubet evi'nde yakalandı
FETÖ'den aranan şüpheli ve eşi 'gaybubet evi'nde yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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