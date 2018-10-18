İstanbul'da Fetö'den Aranan Kadın Samsun'da Yakalandı

İstanbul'da Fetö'den Aranan Kadın Samsun'da Yakalandı

İstanbul’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 1 kadın Samsun’da yakalandı.

İstanbul'da Fetö'den Aranan Kadın Samsun'da Yakalandı

İstanbul'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 1 kadın Samsun'da yakalandı.

İstanbul'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Ç.T. (29) adlı kadın Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ayvacık ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'a getirilen Ç.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. Ç.T.'nin Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak İstanbul'daki adliyeye bağlantı yapıp ifade vereceği, teğmen olan eşinin de FETÖ'ten tutuklu olduğu öğrenildi. - SAMSUN

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