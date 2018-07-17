İstanbul'da Fetö'den Aranan Astsubay Samsun'da Yakalandı

İstanbul'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan bir astsubay Samsun'da yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve meslekten ihraç olduğu öğrenilen astsubay Ö.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun'un Atakum ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN