İstanbul'da feci kaza: Taksi önce İETT otobüsüne sonra direğe çarptı
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İstanbul'da feci kaza: Taksi önce İETT otobüsüne sonra direğe çarptı

İstanbul'da feci kaza: Taksi önce İETT otobüsüne sonra direğe çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de İETT otobüsüyle çarpışması sonucu kontrolden çıkan taksi, direğe çarparak durabildi.

Kağıthane'de İETT otobüsüyle çarpışması sonucu kontrolden çıkan taksi, direğe çarparak durabildi. Kaza sonucu taksi şoförü yaralanırken, otobüsteki yolcular ise yara almadan kurtuldu.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Kağıthane Taşatpaşa Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan Çırçır Metro/İMAR-Şişli seferini yapan 34 TP 9800 plakalı İETT otobüsü yolcu indirmek için sağ şeride geçti. O esnada otobüs sürücüsü, önüne geçmek için hamle yapan 34 TDU 68 plakalı taksiyle çarpıştı.

Yolcular yara almadan kurtuldu

Çarpışmanın etkisiyle yan dönen taksi kaldırımdaki direğe çarparak durabildi. Kaza sonucu taksi şoförü hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı taksi şoförünü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Otobüste bulunan yolcular ise yara almadan kurtulurken, büyük panik yaşadı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. - İSTANBUL

İstanbul'da feci kaza: Taksi önce İETT otobüsüne sonra direğe çarptı
İstanbul'da feci kaza: Taksi önce İETT otobüsüne sonra direğe çarptı
İstanbul'da feci kaza: Taksi önce İETT otobüsüne sonra direğe çarptı
İstanbul'da feci kaza: Taksi önce İETT otobüsüne sonra direğe çarptı
İstanbul'da feci kaza: Taksi önce İETT otobüsüne sonra direğe çarptı
İstanbul'da feci kaza: Taksi önce İETT otobüsüne sonra direğe çarptı
İstanbul'da feci kaza: Taksi önce İETT otobüsüne sonra direğe çarptı
İstanbul'da feci kaza: Taksi önce İETT otobüsüne sonra direğe çarptı
İstanbul'da feci kaza: Taksi önce İETT otobüsüne sonra direğe çarptı
İstanbul'da feci kaza: Taksi önce İETT otobüsüne sonra direğe çarptı
İstanbul'da feci kaza: Taksi önce İETT otobüsüne sonra direğe çarptı
İstanbul'da feci kaza: Taksi önce İETT otobüsüne sonra direğe çarptı
İstanbul'da feci kaza: Taksi önce İETT otobüsüne sonra direğe çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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