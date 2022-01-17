İstanbul'da feci kaza kamerada: Motor tamamen koptu, 1'i ağır 4 yaralı - Haberler
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İstanbul'da feci kaza kamerada: Motor tamamen koptu, 1'i ağır 4 yaralı

İstanbul'da feci kaza kamerada: Motor tamamen koptu, 1'i ağır 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden cip, yol ortasında tabela direğine çarptı.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden cip, yol ortasında tabela direğine çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, motoru tamamen kopan araçtaki 1'i ağır 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında Kağıthane Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 CYC 796 plakalı cipin sürücüsü Oğuzhan Ercen (19), yağmur sonrası kayganlaşan yolda sür'atli şekilde seyretmeye başladı.

1'i ağır 4 kişi yaralandı

Bir süre sonra Ercen, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol ortasındaki tabela direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü Ercen ağır şekilde yaralanırken, araçtaki Ela Kemeç (13), Ebrarsu Taşdemir (15) ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi hafif şekilde yaralandı. Çarpmanın etkisiyle ise aracın motoru yerinden tamamen koptu. Feci kaza ise kameralara yansıdı.

Motor tamamen yerinden koptu

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü Ercen'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. - İSTANBUL

İstanbul'da feci kaza kamerada: Motor tamamen koptu, 1'i ağır 4 yaralı

İstanbul'da feci kaza kamerada: Motor tamamen koptu, 1'i ağır 4 yaralı

İstanbul'da feci kaza kamerada: Motor tamamen koptu, 1'i ağır 4 yaralı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kağıthane, Tragger, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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