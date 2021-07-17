İstanbul'da feci kaza: Burnu bile kanamadan kurtuldu, aracına böyle baktı
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İstanbul'da feci kaza: Burnu bile kanamadan kurtuldu, aracına böyle baktı

İstanbul'da feci kaza: Burnu bile kanamadan kurtuldu, aracına böyle baktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda süratli olan bir otomobil sürücüsü, önündeki araca sollamak istediği esnada çarptıktan sonra devrilerek yan yattı.

Beyoğlu'nda süratli olan bir otomobil sürücüsü, önündeki araca sollamak istediği esnada çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan sürücü, oturduğu çimenlikte içinden sağ çıktığı araca uzun uzun baktı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İmrahor Caddesi üzerinde seyir halinde olan Renault Clio marka 34 ZK 2023 plakalı otomobilin sürücüsü Enes Yıldırım, süratli bir şekilde seyretmeye başladı. Sürücü o esnada önünde giden Utku Eren Tırın idaresindeki Citroen marka 34 CSE 479 plakalı otomobili sollamak istedi. Ancak sola dönüş yapmak isteyen önündeki araca çarpan otomobil, devrilerek yan yattı. Kaza sonucu yara almadan kurtulan devrilen aracın içerisindeki Yıldırım, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.

Burnu bile kanamadı, aracına baktı

Kaza sonrası kendisini çimenlik alana atan sürücü Yıldırım, uzun uzun hasar gören aracına baktı. Diğer aracın sürücü Tırın ise olay yerine gelen annesine sarıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç sürücülerini muayene ettikten sonra olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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