Yolun Ortasında Tuzak Gibi Bırakılan Rögar Kapağı Yüzünden 10 Metreden Uçup Hayatını Kaybetti

Kadıköy'de yaklaşık 10 metre yükseklikten D-100 Karayolu'na uçan bir otomobil, beton dökme aracına çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

RÖGAR KAPAĞINA ÇARPIP 10 METRE YÜKSEKLİKTEN YOLA DÜŞTÜ

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Fikirtepe Mahallesinde meydana geldi. Fikirtepe'de Selim Kürşat Erdoğan (47) idaresindeki 34 PG 7482 plakalı otomobil, yolda çıkıntı halinde bulunan rögar kapağına çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre yükseklikten E-5 karayolundaki beton dökme aracının üzerine düştü.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü Selim Kürşat Erdoğan şoför mahallinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptığı çalışmalar sonrasında otomobilde sıkışan sürücünün cansız bedenini, bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cansız bedeni Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.