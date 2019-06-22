İstanbul'da fabrika yangını: 4 işçi yaşamını yitirdi
İstanbul Büyükçekmekce’de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında dört işçi hayatını kaybetti
İstanbul'un Büyükçekmekce ilçesinde tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesinin ardından fabrika içinde yaptığı incelemede 4 işçinin cansız bedenine ulaştı.
Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olay yerine Beylikdüzü, Beykent, Kocasinan, Bakırköy, Bağcılar, Şişli, Bayrampaşa, Başakşehir itfaiyesi ile polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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