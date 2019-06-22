İstanbul'da fabrika yangını (2)
Büyükçekmece'de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 işçi yaşamını yitirdi.
Büyükçekmece'de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 işçi yaşamını yitirdi
Kaynak: AA
Seren Serengil, Zerrin Özer'in eşi hakkında iddiaları yayınlayan 2. Sayfa sunucularına ateş püskürdü
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması: 31 Mart'ta yaşananların yaşanmamasını diliyoruz
Son Dakika Haberleri
07:27 DHA İSTANBUL - İSTANBUL VALİLİĞİ: BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ FABRİKA YANGININDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ