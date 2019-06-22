İstanbul'da fabrika yangını (2)

İstanbul'da fabrika yangını (2)

Büyükçekmece'de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 işçi yaşamını yitirdi.

İstanbul'da fabrika yangını (2)

Büyükçekmece'de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 işçi yaşamını yitirdi

Kaynak: AA
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