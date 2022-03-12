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İstanbul'da evsiz 900 kişi, otellerde ağırlanıyor

AA - Elif Küçük - Güncel
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İstanbul'da evsiz 900 kişi, otellerde ağırlanıyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte bugün itibarıyla 900 evsizin otellerde misafir edildiğini bildirdi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte bugün itibarıyla 900 evsizin otellerde misafir edildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "KimseDışarıdaKalmasın" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullular, şehrimizde bugün itibarıyla 900 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ediyoruz. Soğuk hava etkisini sürdürüyor. Lütfen, sokakta kalan hemşehrilerimizi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildirelim." ifadelerini kullandı.

AA / Elif Küçük - Güncel

Ali Yerlikaya, İstanbul, Medya, evsiz, Güncel, Haberler

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