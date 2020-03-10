İstanbul'da evlilikler azaldı, boşanmalar arttı
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Küçükçekmece, Esenyurt, İstanbul, Adalar, Güncel

İstanbul'da evlilikler azaldı, boşanmalar arttı

İstanbul'da geçen yıl 99 bin 858 çift evlenirken, 33 bin 127 çift boşandı.

10.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:00
İstanbul'da evlilikler azaldı, boşanmalar arttı

İstanbul'da geçen yıl 99 bin 858 çift evlenirken, 33 bin 127 çift boşandı. Evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azalırken, boşanan çiftlerin sayısı yüzde 6,5 arttı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'da 2018 yılında 101 bin 333 çift dünyaevine girerken bu sayı geçen yıl yüzde 1,4 azalarak 99 bin 858 oldu.

2019'da kentte boşanan çift sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak 31 bin 84'ten 33 bin 127'ye yükseldi.

Esenyurt lider

Evliliklerin ilçelere göre dağılımı incelendiğinde, en fazla evlilik Bağcılar'da oldu. Bağcılar'da 4 bin 871 çift evlenirken bu ilçeyi 4 bin 790 çiftle Küçükçekmece, 4 bin 454 çiftle Esenyurt, 4 bin 285 Pendik ve 3 bin 989 çiftle Üsküdar takip etti.

Geçen yıl en az evlililiğin yaşandığı ilçe Adalar oldu. 120 çiftin dünya evine girdiği Adalar'ı 223 evlilikle Şile, 427 evlilikle Çatalca, bin 183 evlilikle Silivri ve bin 346 evlilikle Güngören izledi.

2019 yılında bir önceki yıla göre 17 ilçede evlenen çift sayısı artarken, 22 ilçede azaldı.

Boşanmaların ilçelere göre dağılımında ilk sırada Esenyurt yer alırken, geçen yıl 1.946 çiftin boşandığı Esenyurt'u, 1.667 çiftle Küçükçekmece, 1.582 çiftle Ümraniye, 1.580 çiftle Pendik ve 1.387 çiftle Maltepe takip etti.

2019 yılında en az boşanmanın yaşandığı ilçe Adalar oldu. 48 çiftin boşandığı Adalar'ı 74 çiftle Şile, 138 çiftle Çatalca, 432 çiftle Silivri ve 447 çiftle Arnavutköy izledi.

Geçen yıl, bir önceki yıla göre İstanbul'un 35 ilçesinde boşanma sayısı arttı. İstanbul'da sadece Bakırköy, Küçükçekmece ve Bağcılar'da boşanma sayısı azalırken Zeytinburnu'nda sayı değişmedi.

2018 ve 2019 yılında İstanbul'un 39 ilçesinde evlenme ve boşanma sayıları şu şekilde:

İlçeler 2018 evlilik2019 evlilik 2018 boşanma2019 boşanma
Adalar 133 120 33 48
Bakırköy 1774 1783 552 540
Beşiktaş 2056 1843 527 542
Beykoz 2244 2328 601 603
Beyoğlu

 1885 1825 506 557
Çatalca 394 427 102 138
Eyüpsultan 2679 2765 884 929
Fatih 2908 2682 783 791
Gaziosmanpaşa

 2551 2534 935 968
Kadıköy 3423 3604 1182 1362
Kartal 3158 3221 1092 1195
Sarıyer

 2581 2586 828 891
Silivri

 1125 1183 393 432
Şile 203 223 60 74
Şişli 2247 2236 716 804
Üsküdar 3922 3989 1140 1164
Zeytinburnu 2413 2430 514 514
Büyükçekmece

 1655 1669 641 651
Kağıthane

 3177 3163 940 1089
Küçükçekmece 4958 4790 1683 1667
Pendik

 4331 4285 1545 1580
Ümraniye

 4045 3826 1439 1582
Bayrampaşa 1938 2148 498 516
Avcılar 3114

 2856 993 1063
Bağcılar 4974 4871 1150 1101
Bahçelievler

 4066 3909 1151 1254
Güngören

 1297 1346 532 547
Maltepe

 3228 3100 1292 1387
Sultanbeyli

 2323 2371 403 437
Tuzla

 1680 1653 560 596
Esenler

 3333 3182 684 720
Arnavutköy 1804 1733 390 447
Ataşehir 2591 2486 1049 1073
Başakşehir

 2208 2219 668 729
Beylikdüzü 1974 1929 778 880
Çekmeköy 1732 1615 540 601
Esenyurt 4703 4454 1776 1946
Sancaktepe 2736 2666 693 799
Sultangazi 3770 3808 831 910

Kaynak: AA

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