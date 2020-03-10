İstanbul'da evlilikler azaldı, boşanmalar arttı İstanbul'da geçen yıl 99 bin 858 çift evlenirken, 33 bin 127 çift boşandı.

İstanbul'da geçen yıl 99 bin 858 çift evlenirken, 33 bin 127 çift boşandı. Evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azalırken, boşanan çiftlerin sayısı yüzde 6,5 arttı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul'da 2018 yılında 101 bin 333 çift dünyaevine girerken bu sayı geçen yıl yüzde 1,4 azalarak 99 bin 858 oldu.

2019'da kentte boşanan çift sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak 31 bin 84'ten 33 bin 127'ye yükseldi.

Esenyurt lider

Evliliklerin ilçelere göre dağılımı incelendiğinde, en fazla evlilik Bağcılar'da oldu. Bağcılar'da 4 bin 871 çift evlenirken bu ilçeyi 4 bin 790 çiftle Küçükçekmece, 4 bin 454 çiftle Esenyurt, 4 bin 285 Pendik ve 3 bin 989 çiftle Üsküdar takip etti.

Geçen yıl en az evlililiğin yaşandığı ilçe Adalar oldu. 120 çiftin dünya evine girdiği Adalar'ı 223 evlilikle Şile, 427 evlilikle Çatalca, bin 183 evlilikle Silivri ve bin 346 evlilikle Güngören izledi.

2019 yılında bir önceki yıla göre 17 ilçede evlenen çift sayısı artarken, 22 ilçede azaldı.

Boşanmaların ilçelere göre dağılımında ilk sırada Esenyurt yer alırken, geçen yıl 1.946 çiftin boşandığı Esenyurt'u, 1.667 çiftle Küçükçekmece, 1.582 çiftle Ümraniye, 1.580 çiftle Pendik ve 1.387 çiftle Maltepe takip etti.

2019 yılında en az boşanmanın yaşandığı ilçe Adalar oldu. 48 çiftin boşandığı Adalar'ı 74 çiftle Şile, 138 çiftle Çatalca, 432 çiftle Silivri ve 447 çiftle Arnavutköy izledi.

Geçen yıl, bir önceki yıla göre İstanbul'un 35 ilçesinde boşanma sayısı arttı. İstanbul'da sadece Bakırköy, Küçükçekmece ve Bağcılar'da boşanma sayısı azalırken Zeytinburnu'nda sayı değişmedi.

2018 ve 2019 yılında İstanbul'un 39 ilçesinde evlenme ve boşanma sayıları şu şekilde:

İlçeler 2018 evlilik 2019 evlilik 2018 boşanma 2019 boşanma Adalar 133 120 33 48 Bakırköy 1774 1783 552 540 Beşiktaş 2056 1843 527 542 Beykoz 2244 2328 601 603 Beyoğlu 1885 1825 506 557 Çatalca 394 427 102 138 Eyüpsultan 2679 2765 884 929 Fatih 2908 2682 783 791 Gaziosmanpaşa 2551 2534 935 968 Kadıköy 3423 3604 1182 1362 Kartal 3158 3221 1092 1195 Sarıyer 2581 2586 828 891 Silivri 1125 1183 393 432 Şile 203 223 60 74 Şişli 2247 2236 716 804 Üsküdar 3922 3989 1140 1164 Zeytinburnu 2413 2430 514 514 Büyükçekmece 1655 1669 641 651 Kağıthane 3177 3163 940 1089 Küçükçekmece 4958 4790 1683 1667 Pendik 4331 4285 1545 1580 Ümraniye 4045 3826 1439 1582 Bayrampaşa 1938 2148 498 516 Avcılar 3114 2856 993 1063 Bağcılar 4974 4871 1150 1101 Bahçelievler 4066 3909 1151 1254 Güngören 1297 1346 532 547 Maltepe 3228 3100 1292 1387 Sultanbeyli 2323 2371 403 437 Tuzla 1680 1653 560 596 Esenler 3333 3182 684 720 Arnavutköy 1804 1733 390 447 Ataşehir 2591 2486 1049 1073 Başakşehir 2208 2219 668 729 Beylikdüzü 1974 1929 778 880 Çekmeköy 1732 1615 540 601 Esenyurt 4703 4454 1776 1946 Sancaktepe 2736 2666 693 799 Sultangazi 3770 3808 831 910

Kaynak: AA