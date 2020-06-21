İstanbul'da, evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
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İstanbul'da, evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da, evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
21.06.2020 12:59 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:08

İstanbul'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Bakırköy, Bahçelievler ve Beyoğlu'nda 1-5 Haziran arasında 3 ayrı evden hırsızlık olaylarının meydana gelmesi üzerine çalışma başlattı.

Olay yerleri çevrelerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandıkları aracın plakasını tespit etti.

Polis, 5 Haziran'da Bakırköy Akmescit Sokak'ta araç içerisinde bulunan İhsan Ç. (28), Bilal G. (20) ve Recep G'yi (22) suçüstü yakaladı. Araçta çalıntı dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı çıktı

Gözaltına alınan şüphelilerden İhsan Ç'nin emniyette evden hırsızlık suçundan 17, oto hırsızlığı suçundan 5, yağma suçundan 3, uyuşturucu satın almak suçundan 2, yaralama suçundan 3, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet suçundan 3 ve açıktan hırsızlık suçundan emniyette kaydının olduğu ve ayrıca hakkında arama kararı bulunduğu belirlendi.

Bilal G'nin ise 5 ayrı evden hırsızlık, oto hırsızlığı ve yaralama suçlarından, Recep G'nin ise 17 evden hırsızlık, 3 oto hırsızlığı, 4 yağma, 3 uyuşturucu madde satın almak, yaralama, iş yerinden hırsızlık suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin girdikleri bir evden aldıkları kontak anahtarıyla araba çaldıkları anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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