Gözaltına alınan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gözaltına alınan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA, Uğur İslamoğlu - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul'da farklı tarihlerde girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

ESENLER, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da farklı tarihlerde girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Esenler'de 24 Ocak ve 30 Ocak tarihlerinde yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Apartman girişindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yüzlerini maske ve kapüşonla gizleyen zanlıların eve girdiğini tespit etti.

Yapılan çalışmada kimlikleri belirlenen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınarak Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürülen biri kadın 4 şüphelinin, Bağcılar, Bakırköy, Küçükçekmece ve Bahçelievler'de farklı tarihlerde meydana gelen 6 hırsızlık olayının da faili olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suna A. (23), Okay K. (20), Garip K. (24) ve Azat A. (20), sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Gözaltına alınan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Gözaltına alınan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Gözaltına alınan 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Esenler, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title