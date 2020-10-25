İstanbul'da etkili olan sis havadan fotoğraflandı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sisin oluşturduğu büyüleyici manzara havadan fotoğraflandı.

İstanbullular Pazar sabahı sisli bir güne uyandı. Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sis, görüş mesafesi düşürdü. Ulaşımı olumsuz yönde etkileyen sis diğer yandan seyrine doyum olmayan manzaralar da oluşturdu. Sisin altında kalan İstanbul havadan fotoğraflandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı