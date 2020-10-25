İstanbul'da etkili olan sis havadan fotoğraflandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da etkili olan sis havadan fotoğraflandı

25.10.2020 08:58 | Son Güncelleme: 25.10.2020 09:05
İstanbul'da etkili olan sis havadan fotoğraflandı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sisin oluşturduğu büyüleyici manzara havadan fotoğraflandı.

İstanbullular Pazar sabahı sisli bir güne uyandı. Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sis, görüş mesafesi düşürdü. Ulaşımı olumsuz yönde etkileyen sis diğer yandan seyrine doyum olmayan manzaralar da oluşturdu. Sisin altında kalan İstanbul havadan fotoğraflandı.


İstanbul'da etkili olan sis havadan fotoğraflandı
İstanbul'da etkili olan sis havadan fotoğraflandı
İstanbul'da etkili olan sis havadan fotoğraflandı
İstanbul'da etkili olan sis havadan fotoğraflandı
İstanbul'da etkili olan sis havadan fotoğraflandı
İstanbul'da etkili olan sis havadan fotoğraflandı
İstanbul'da etkili olan sis havadan fotoğraflandı
İstanbul'da etkili olan sis havadan fotoğraflandı
İstanbul'da etkili olan sis havadan fotoğraflandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Akıncı
Magazin Sezen Aksu Sinem Kobal Binnur Kaya Hakan Taşıyan
Spor Falcao Tamer Tuna Okan Buruk Serdar Aziz Malcolm Thomas
Daha Fazla Söz Galatasaray Türk Lirası Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da etkili olan sis havadan fotoğraflandı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 09:05:10. #1.15#
title