İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
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İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yola ve araçların üzerine devrildi.

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yola ve araçların üzerine devrildi.

Kadıköy Emin Ali Paşa Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle minibüsün üzerine devrilen ağaç araçta hasara yol açtı. Devrilen ağaç, elektrik direkleri ve tellere de zarar verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiyenin çalışması sonucunda ağaç devrildiği yerden kaldırıldı.

Caddebostan Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde bulunan bir ağaç kuvvetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direğinin üzerine devrildi.

Ataşehir ve Kartal'da da etkili olan rüzgar nedeniyle bazı ağaçların devrildiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin devrilen ağacı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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