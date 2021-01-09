Etkili olan sağanak Üsküdar'da denizin rengini değiştirdi
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Etkili olan sağanak Üsküdar'da denizin rengini değiştirdi

09.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 09.01.2021 19:28

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Üsküdar sahilinin bazı bölümlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Üsküdar sahilinin bazı bölümlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.

Kentin bazı ilçelerinde gün boyu sağanak etkili oldu.

Üsküdar sahilde vapur iskelesi civarında deniz, yağmurun etkisiyle yer yer kahverengi bir görünüm aldı.

Boğaz'da ise sis etkili oldu.

Öte yandan Esenyurt'taki sağanak da vatandaşlara zaman zaman zor anlar yaşattı.

Cadde ve ara sokaklarda su birikintileri oluşurken, evlerine yakın marketlere alışverişe giden vatandaşlar yağmura yakalandı.

Etkili olan sağanak Üsküdar'da denizin rengini değiştirdi
Etkili olan sağanak Üsküdar'da denizin rengini değiştirdi
Etkili olan sağanak Üsküdar'da denizin rengini değiştirdi
Etkili olan sağanak Üsküdar'da denizin rengini değiştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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