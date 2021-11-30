İstanbul'da etkili olan lodos seraları vurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da etkili olan lodos seraları vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da etkili olan lodos seraları vurdu

İstanbul'da etkili olan lodos, Çatalca'daki seraları vurdu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da etkili olan lodos, Çatalca'daki seraları vurdu. Bölgede seracılıkla uğraşan birçok çiftçinin ürünü zarar gördü.

Dün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başlayan fırtına, saat 14.00 sıralarında, Kızılcaali Mahallesinde bulunan seraları vurdu. Fırtınanın çok şiddetli olmasından dolayı seralar kullanılamaz hale geldi.

Fırtınada zarar gören seranın sahibi Can Gagaloğlu "Dün saat 14.00 sıralarında lodos fırtınasıyla seralarımız bu hale geldi, ürünlerimiz içinde zayi oldu. Sabah saatlerinde il tarım müdürümüz geldi sağ olsunlar, yanımızda olduğunu belli etti. Tutanaklar tutuldu. İnşallah önümüzdeki süreçte devletimizin de yardımlarıyla bir an önce zararımız giderilir ve işimizin başına döneriz" şeklinde konuştu.

Zarar gören çiftçilerden Onur Demir ise; "Dün saat bir buçuk iki sıralarında kuvvetli lodosun etkisiyle seralarımız büyük zarar gördü. Sağ olsunlar bu sabahın erken saatlerinde il tarım müdürümüz geldi, yerinde incelemelerde bulundu. Yardımlarını bekliyoruz, mağduruz. Köyümüzde çok sayıda sera zarar gördü" ifadelerini kullandı.

(Şaban Tektaş/ İHA)

İstanbul'da etkili olan lodos seraları vurdu

İstanbul'da etkili olan lodos seraları vurdu

İstanbul'da etkili olan lodos seraları vurdu

İstanbul'da etkili olan lodos seraları vurdu

Uçakların inemediği İstanbul Havalimanı'nda fırtınanın şiddetini gösteren görüntü! İnsanlar uçmamak için etrafa tutundu

Uçakların inemediği İstanbul Havalimanı'nda fırtınanın şiddetini gösteren görüntü! İnsanlar uçmamak için etrafa tutundu

 İstanbul'da bazı üniversiteler yüz yüze öğretime 1 gün ara verdi

İstanbul'da bazı üniversiteler yüz yüze öğretime 1 gün ara verdi

 Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

Görüntü İstanbul Beylikdüzü'nden! Kuvvetli fırtına binayı paramparça etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title