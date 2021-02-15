- İstanbul'da etkili olan kar E-5'te görüş mesafesini kısalttı

Kim Milyoner Olmak İster'e konuk olan kadın yarışmacı, yanlış cevabı verince ağzı açık kaldı

- İstanbul'da etkili olan kar E-5'te görüş mesafesini kısalttı

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili okuyor

İSTANBUL - İstanbul'da yoğun kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar nedeniyle E-5 karayolu Kartal mevkiinde zaman zaman görüş mesafesi oldukça kısaldı.

İstanbul'da gün içerisinde ara ara devam eden kar yağışı akşam saatlerinde de etkili oluyor. İstanbul'da Anadolu Yakasında da kar yağışı etkili oluyor. Etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle E-5 karayolu Kartal mevkiinde sürücüler için görüş mesafesi zaman zaman oldukça kısaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ