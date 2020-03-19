İstanbul'da etil alkolden ölenlerin sayısı 15'e yükseldi İstanbul'da son bir haftada etil alkol tüketimi sonucu ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.

İstanbul'da son bir haftada etil alkol tüketimi sonucu ölenlerin sayısı 15'e yükseldi. Olayda 7 zanlı gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre İstanbul'da Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişinin, etil alkol tüketiminden dolayı zehirlenerek ölenlerin sayısının 15'e yükseldi. Önceki gün gerçekleşen alkol zehirlenmelerinde 5'i Zeytinburnu'nda, 5'i Başakşehir'de, 2'si Güngören'de, 2'si Esenyurt ile 1'i Fatih'te olmak üzere Türkmensitan uyruklu toplam 15 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Alkol zehirlenmelerine bağlı olarak 60'a yakın kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi. Emniyet ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin polisteki sorguları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA