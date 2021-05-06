İstanbul'da etil alkol operasyonu
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İstanbul'da etil alkol operasyonu

İstanbul'da etil alkol operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir'de 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda yüklü miktarda etil alkol ile alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Başakşehir'de 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda yüklü miktarda etil alkol ile alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de bir sanayi sitesinde sahte alkol üretilen 3 adres ve 1 araca dün operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 4 buçuk 5 ton etil alkol, 1 damıtma kazanı, 2 dalgıç pompa, 9 bin 850 etiket ve 3 bin alkol şişesi kapağı ele geçirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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