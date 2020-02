İstanbul'da et ve et ürünleri denetimi

18.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:00

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde et ve et ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı.



Maltepe Küçükyalı İş Merkezi Sitesi'nde bulunan bir üreticiye İstanbul İl Tarım Orman Müdür Vekili Nazif Koca başkanlığında giden İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri burada kontroller yaptı.

Ürünlerin kesim belgelerini, sağlık raporlarını inceleyen denetim ekipleri, işletmenin depo ve et işleme bölümlerinde incelemelerde bulundu, işlenerek paketlemesi yapılan etlerden numuneler aldı.



AA muhabirine açıklama yapan Nazif Koca, şunları kaydetti:

"Dün süt ve süt ürünleri için denetimlerimizi gerçekleştirdik. Bugün et ve et ürünleri üzerine tüm İstanbul'da denetimler yapıyoruz. Burada arkadaşlarımız et ve et ürünü işleyen bu işletmede etin tesise karkas halinde girişinden itibaren, tutuldukları depolarda, işleme ve paketleme bölümlerinde denetimler yapıyorlar, paketlenmiş ürünlerden numune alıyorlar. Şimdiye kadar yaptığımız incelemede bu işletmede görünürde herhangi bir sorun gözlemleyemedik. Alınan numuneler de gıda kontrol laboratuvarında incelenecek. Burada yapılacak analizler sonucu işlem yapılacak. Ürünler uygunsuz çıkarsa gerekli işlemler yapılacaktır."

Kaynak: AA