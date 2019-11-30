İSTANBUL'DA EŞSİZ GÜN BATIMI MANZARASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

30.11.2019 02:14 | Son Güncelleme: 30.11.2019 02:14

İSTANBUL'da yağmur bulutları ile birlikte ortaya çıkan gün batımı görenleri kendine hayran bıraktı. Seyrine doyum olmayan eşsiz manzara, havadan görüntülendi.

İstanbul'da dün gün boyunca etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Zaman zaman kendini gösteren güneş, gündüz saatlerinde yağmur bulutlarının arasında kayboldu. Akşama doğru ise gün batımı sırasında güneş ışıklarının yağmur bulutları arasından kızıla bürünmesi eşsiz bir manzara ortaya çıktı.

Beyoğlu'ndan bakıldığında, Fatih'teki tarihi yarımada ve Haliç 'in güzelliğine güzellik katan gün batımı, adeta bir tabloya dönüştü. Hilal şeklinde görülen ay da bu güzel manzaraya eşlik etti. Seyrine doyum olmayan eşsiz manzara DHA tarafından havadan da görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------------------(DRONE GÖRÜNTÜLERİ)-Haliç ve Fatih tarihi yarımadası-Gün batımı-Yağmur bulutları-Hilal şeklindeki ay(AKTÜEL)-Haliç ve Fatih tarihi yarımadası-Gün batımı-Yağmur bulutları

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA