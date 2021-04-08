İstanbul'da "esnafın kabusu" Cezayirli telefon hırsızı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da "esnafın kabusu" Cezayirli telefon hırsızı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şişli'de girdiği kuaför, telefoncu ve tasarım merkezlerinden kaşla göz arasında cep telefonu çalarak esnafın kabusu olan 37 yaşındaki Cezayirli hırsız, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saatlerce izlenen görüntülerden kaldığı adreste kıskıvrak yakalandı.

Şişli'de girdiği kuaför, telefoncu ve tasarım merkezlerinden kaşla göz arasında cep telefonu çalarak esnafın kabusu olan 37 yaşındaki Cezayirli hırsız, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından saatlerce izlenen görüntülerden kaldığı adreste kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, 7 saat evine gelmesi beklenilen şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de yabancı uykulu bir hırsız, yaklaşık 3 ay içerisinde girdiği tasarım merkezi, kuaför ve telefoncudan 5 cep telefonu çaldı. Hırsızlıkların ardından kaçan şahıs, kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iş yerlerine giren hırsız esnafın dikkatine dağıttıktan sonra cep telefonlarını çalıyor.

Şişli polisi 7 saat kapıda bekleyerek yakaladı

Olayların yaşanmasının ardından esnafın şikayeti üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. İş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, esnafın da ifadesine başvurarak şüphelinin eşkalini belirledi. Çalışmalara devam eden Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saatlerce izlediği görüntülerden şahsın Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde kaldığını belirledi.

Cezayirli hırsız tutuklandı

Bunun üzerine adresini de tespit eden Şişli polisi, 7 saat boyunca beklediği şüpheliyi evine gireceği esnada kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Cezayir uyruklu Abdeasalam R. (27), ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

-İHA-

İstanbul'da 'esnafın kabusu' Cezayirli telefon hırsızı yakalandı
İstanbul'da 'esnafın kabusu' Cezayirli telefon hırsızı yakalandı
İstanbul'da 'esnafın kabusu' Cezayirli telefon hırsızı yakalandı
İstanbul'da 'esnafın kabusu' Cezayirli telefon hırsızı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Hulusi Akar Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Esra Erol Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul'da "esnafın kabusu" Cezayirli telefon hırsızı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 11:40:42. #1.15#
title