İstanbul'da esnaf ve vatandaşlara 'korona virüs' uyarısı
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İstanbul, Polis, 3. Sayfa

İstanbul'da esnaf ve vatandaşlara 'korona virüs' uyarısı

İstanbul'da polis, yeni tip korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara salgına karşı alınan tedbirleri hatırlattı, dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını tavsiye etti.

07.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:10
İstanbul'da esnaf ve vatandaşlara 'korona virüs' uyarısı

İstanbul'da polis, yeni tip korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara salgına karşı alınan tedbirleri hatırlattı, dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını tavsiye etti.

İstanbul Emniyeti, covid - 19 pandemisine karşı alınan tedbirler kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda cadde ve sokaklarda esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Emniyet ekipleri, özellikle Pendik, Avcılar ve Fatih'te esnaf ziyaretlerinde bulunarak ülke genelinde salgına karşı alınan tedbirleri kötü niyetli olarak kullanmak isteyen kişilere fırsat verilmemesini istedi. Gerek telefon dolandırıcılığı ile gerekse vatandaşların ev ve iş yerlerine giderek bu hassas dönemden faydalanmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan güvenlik güçleri, pazar yerleri, banka kuyrukları, market ve sokakta dolaşan vatandaşlara da "Korona virüse karşı 14 kural" hakkında bilgilendirme yaptı. Pandemiye karşı maske takma zorunluluğunu yineleyen polis, market görevlilerine eldiven ve maskesiz alışverişe gelen vatandaşları içeri almamaları gerektiğini vurguladı, banka kuyruklarındaki kişilere sosyal mesafe konusunu hatırlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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