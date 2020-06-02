İstanbul'da esnaf normalleşme sürecinden memnun
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İstanbul'da esnaf normalleşme sürecinden memnun

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında bir süre kapalı kalan yeme içme mekanlarının dün yeniden açılmasıyla esnafın yüzü güldü.

İstanbul'da esnaf normalleşme sürecinden memnun
02.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:58

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında bir süre kapalı kalan yeme içme mekanlarının dün yeniden açılmasıyla esnafın yüzü güldü.

Salgın tedbirleri çerçevesinde 21 Mart'tan itibaren oturma alanları kapatılan ve sadece paket servise izin verildiği için bir kısmı kepenk indiren restoran ve kafeler, normalleşme süreciyle birlikte iki gündür hizmet veriyor.

İstanbul'un sahil kesimi, Kadıköy, Üsküdar, Eminönü, Bağdat ve İstiklal caddeleri, Taksim gibi merkezi bölgelerinde yoğunluk oluşurken, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına riayet etmeye çalıştığı ve çoğunluğunun maske taktığı görüldü.

Üsküdar sahilde bir restoranın işletmecisi Murat Kaya, yaklaşık 71 gündür kapalı olan ve dün hizmet vermeye başlayan iş yerlerinde açılış sürecinin zorluklarını yaşadıklarını belirterek, bugün daha da rahatladıklarını söyledi.

Kaya, vatandaşların dün tedirginlik yaşadığını ifade ederek, bugün işlerinin daha iyi olduğunu anlattı.

Hem personelin hem de vatandaşların zor bir süreç yaşadığını dile getiren Kaya, bu süreci en kısa sürede atlatacaklarına inandığını kaydetti. Kaya, "Vatandaşlar, dışarıda yemek yemeği, özellikle sahilde, açık alanda yemeği çok özlemiş. Daha iyi olacak her şey." dedi.

"Maske, mesafe, el hijyeni alışkanlık haline gelmeli"

Üsküdar Çarşı'da kuruyemişçi Mutlu Köse, 2,5 aylık dönemde bayağı zorlandıklarını dile getirerek, normalleşmeyle beraber başlayan hareketlenmeden memnun olduğunu, çevredeki esnafın da iş yerlerini açmasının ardından çarşıya canlılık geldiğini kaydetti.

Gidişatın daha da iyi olacağını söyleyen Köse, verilen desteklerle piyasanın canlanacağını düşündüğü belirtti.

Beykoz'da tatlı ürünleri satışı yapan Taner Mert, alınan kararlara uyarak iş yerini dün açtığını hatırlatarak, şunları aktardı:

"Tedbirler noktasında 15 günde bir olmak üzere işletmemiz dezenfekte ediliyor. Mesafe kurallarından asla vazgeçmiyoruz. 22.00'den sonra paket servis uygulamasına geçiyoruz. İşletmemizde yine bakterileri öldürücü ultraviyole ışınları olan bir havalandırma sistemimiz var. Ayakla basılan bir el hijyeni makinemiz var. Vatandaşlarımız da ilgi gösteriyorlar ve kurallar noktasında bize yardımcı oluyorlar."

İşletme içerisine maskesiz müşteri almadıklarını ifade eden Taner Mert, maske, mesafe ve el hijyeni kurallarının alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Bahçelievler Şoförler Odası Başkanı Halit Yılmaz, salgın sürecinde şoför esnafının mağduriyet yaşadığını ifade ederek, İçişleri Bakanlığının yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatı sonlandırmasından memnun olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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