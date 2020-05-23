İstanbul'da eski ev arkadaşlarını gasbeden yabancı şüpheliler yakalandı İstanbul'da, eski ev arkadaşlarını bıçak zoruyla gasbeden Mısırlı 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da, eski ev arkadaşlarını bıçak zoruyla gasbeden Mısırlı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Mayıs'ta polis merkezine gelen Faslı Z.E.B.'nin, eski ev arkadaşları olan Mısırlı A.S.M.B. ve M.T.M.E.'nin cep telefonu ile 5 bin 500 lirasını bıçak zoruyla aldıklarını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda 2 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilere yapılan üst aramasında mağdura ait cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA