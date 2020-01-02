İstanbul'da erkek cesedi bulundu
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İstanbul'da erkek cesedi bulundu

Fatih'te bir binanın önünde erkek cesedi bulundu.

02.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:46
İstanbul'da erkek cesedi bulundu

Fatih'te bir binanın önünde erkek cesedi bulundu.

Yeniçeriler Caddesi Çemberlitaş tramvay durağı yakınındaki binanın önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu sağlık ve ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Öte yandan hayatını kaybeden kişinin sokakta yaşadığı iddia edildi.

Kaynak: AA
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