İstanbul'da Erguvan zamanı
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İstanbul'da Erguvan zamanı

İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ - Haberler | Güncel

İstanbul'da Erguvan zamanı İstanbul Boğazı'nı süsleyen ve baharın müjdesi mor salkım erguvanlar, eşsiz görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da Erguvan zamanı

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nı süsleyen ve baharın müjdesi mor salkım erguvanlar, eşsiz görüntüler oluşturdu. Yemyeşil ağaçların içinde renkleri ile görenleri kendilerine hayran bırakan erguvan ağaçları havadan görüntülendi.

Erguvanların İstanbul Boğazı'nda oluşturduğu muhteşem manzara havadan görüntülendi. İstanbul Boğazı'nın iki yakasında yetişen mor salkım erguvanlar, baharın gelmesiyle şehre ayrı bir renk katıyor. Anavatanı Güney Avrupa ve Batı Asya olarak bilinen erguvan ağaçları, Türkiye'de Ege ve Marmara bölgelerinde yoğun olarak görülüyor. Vatandaşlar, Boğaz şeridi boyunca ilkbahar aylarında açan erguvanları seyredebilmek için sahil şeridini ziyaret ediyor. Erguvanlar özellikle korularda daha sık görünüyor. Osmanlı kültüründe de çok önemli yeri olan erguvan adına 14-19. yüzyıllar arasında şenlikler düzenlenmiş, "erguvan cemiyeti", "erguvan faslı", "erguvan bayramı" gibi isimlerle de anılmış. Erguvanlar en çok Fenerbahçe Parkı, Gülhane Parkı, Büyük ve Küçük Çamlıca, Kuzguncuk Fethi Ahmet Paşa Korusu, Anadolu Hisarı, Kanlıca Mihrabad Korusu, Beşiktaş Abbasağa Parkı, Yıldız Parkı, Beykoz Korusu, Rumelihisarı ve Emirgan parkında gözükebiliyor.

"Turistler erguvan ağaçlarına ilgi gösteriyor"

İstanbul Boğazı'nda balık tutan Melih Çetin, " Son birkaç gündür hava çok güzel. Artık bahar geldi tam bulunduğumuz noktada Aşiyan Mezarlığı var, orada çok güzel erguvan ağaçları var. Baktıkça içiniz açılıyor. Genelde yabancı turistler erguvan ağaçlarına ilgi gösterip fotoğrafını çekiyor. Renkleri ve güzelliği ile diğerinden ayırt edilerek dikkat çekiyor" diye konuştu.

"Erguvan ağaçlarının sayıları azaldı"

Sarıyer'de 30 yıl boyunca yaşadığını ifade ederek erguvan ağaçlarının azaldığını ifade eden Serhat Kuyumcu, "Sarıyer Tarabya sokaklarında neredeyse hepsinde eskiden erguvan ağacı vardı. Renkleri ve görüntüsü ile çok güzel bir manzara oluşturuyor. Çok fazla konutlaşma oldu, bundan dolayı erguvan ağaçlarının sayıları azaldı. Bu güzellikleri kaybediyoruz. Biraz daha yeşile önem verilse daha güzel olur" dedi.

İstanbul'da Erguvan zamanı
İstanbul'da Erguvan zamanı
İstanbul'da Erguvan zamanı
İstanbul'da Erguvan zamanı
İstanbul'da Erguvan zamanı
İstanbul'da Erguvan zamanı
İstanbul'da Erguvan zamanı
İstanbul'da Erguvan zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ

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