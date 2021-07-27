İstanbul'da engelli torununu döven 75 yaşındaki kadın tutuklandı
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İstanbul'da engelli torununu döven 75 yaşındaki kadın tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da engelli torununu döven 75 yaşındaki kadın tutuklandı Kağıthane'de engelli torununa şiddet uygulayan babaanne tutuklanarak cezaevine gönderildi Kağıthane'de yaşadıkları evde, altını değiştirdiği esnada rahat durmadığını iddia ettiği yüzde 88 engelli 15 yaşındaki engelli torununa...

İstanbul'da engelli torununu döven 75 yaşındaki kadın tutuklandı

Kağıthane'de engelli torununa şiddet uygulayan babaanne tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Kağıthane'de yaşadıkları evde, altını değiştirdiği esnada rahat durmadığını iddia ettiği yüzde 88 engelli 15 yaşındaki engelli torununa şiddet uygulaması nedeniyle polis tarafından gözaltına alınan yabancı uyruklu 75 yaşındaki kadın, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde önceki gün saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, yabancı uyruklu yüzde 88 engelli 15 yaşındaki Vuhem B., 75 yaşındaki babaannesi Semiye A. tarafından darp edilmişti. Çocuğun acı içerisinde çığlık atarak darp edildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri Vuhem B. ile kardeşleri Mahmud B. ve Ali M.'yi kilitlendikleri evden kurtarmıştı.

Çocukları Kağıthane polisi kurtarmıştı

Çocuklar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi olmak üzere hastaneye götürüldükten sonra annesine teslim edilmişti. Evdeki babaanne Samia Ahu R. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü. Emniyetteki ifadesinde, "Altını değiştiriyordum, rahat durmadığı için birkaç tane vurdum" dediği öğrenilen Samia Ahu R., Kağıthane Aile İçi ve Kadın Şiddet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

75 yaşındaki kadın tutuklandı

Mahkemeye çıkartılan kadın, "Alt soya, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da engelli torununu döven 75 yaşındaki kadın tutuklandı
İstanbul'da engelli torununu döven 75 yaşındaki kadın tutuklandı
İstanbul'da engelli torununu döven 75 yaşındaki kadın tutuklandı
İstanbul'da engelli torununu döven 75 yaşındaki kadın tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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