İstanbul'da engelli çocuğa şiddet anları: 1'i engelli 3 çocuğu polis kurtardı
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İstanbul'da engelli çocuğa şiddet anları: 1'i engelli 3 çocuğu polis kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da engelli çocuğa şiddet anları: 1'i engelli 3 çocuğu polis kurtardı Kağıthane'de yabancı uyruklu anne ve baba 1'i engelli 3 çocuğuna evde şiddet uyguladı Kapıları üstlerine kilitlenen çocuklar polis ekipleri tarafından kurtarıldı Çocukların çığlık çığlık bağırdığı anları yürekleri...

İstanbul'da engelli çocuğa şiddet anları: 1'i engelli 3 çocuğu polis kurtardı

Kağıthane'de yabancı uyruklu anne ve baba 1'i engelli 3 çocuğuna evde şiddet uyguladı

Kapıları üstlerine kilitlenen çocuklar polis ekipleri tarafından kurtarıldı

Çocukların çığlık çığlık bağırdığı anları yürekleri dağladı

İSTANBUL - Kağıthane'de bir evde yaşayan yabancı uyruklu anne ve baba, 1'i engelli 3 çocuğunu feci şekilde darp ederek şiddet uyguladı. Dayak yiyen çocukların çığlık çığlığa kaldığı o dehşet anları kameralara yansırken vatandaşların ihbarı üzerine çocuklar, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kilitlendikleri evden kurtarıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süredir çocuklarını evde darp eden yabancı uyruklu anne ve baba, gece saatlerinde 1'i engelli 3 çocuğunu yine feci şekilde darp etti. Çocukların acı içerisinde çığlık atarak darp edildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dövülen çocuk çığlık çığlığa bağırdı

Anne ve baba daha sonra çocukları ile babaannelerini kilitleyerek evden çıktı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısına geldiklerinde yanlarına pencereden bir çocuk yanaştı.

Kağıthane polisi çocukları kurtardı

Çocuğun evde biri engeli iki kardeşinin ve babaannesinin olduğunu anne ve babasının kendilerini eve kilitleyerek gittiğini söylemesi üzerine olay yerine Kağıthane Çocuk Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda savcılık talimatıyla çilingir yardımıyla kapısını açtıkları eve giren Kağıthane polisi, engelli olan 15 yaşındaki V.B. ile kardeşleri M.B. ve A.M.'yi kurtardı. Çocuklar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi olmak üzere hastaneye götürüldü. Evdeki babaanne Semiye A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul'da engelli çocuğa şiddet anları: 1'i engelli 3 çocuğu polis kurtardı
İstanbul'da engelli çocuğa şiddet anları: 1'i engelli 3 çocuğu polis kurtardı
İstanbul'da engelli çocuğa şiddet anları: 1'i engelli 3 çocuğu polis kurtardı
İstanbul'da engelli çocuğa şiddet anları: 1'i engelli 3 çocuğu polis kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

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