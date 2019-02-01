İstanbul'da Enflasyon Yıllık Yüzde 14 Arttı

İTO verilerine göre ücretliler geçinme indeksi 2019 Ocak ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 14,46, toptan eşya fiyatları indeksi ise yıllık ortalamada yüzde 18,91 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 2019 Ocak dönemi rakamlarını açıkladı. Buna göre; İstanbul'da 2019 Ocak ayında perakende fiyatlar yüzde 1,14, toptan fiyatlar ise yüzde 1,45 oranında arttı. 1995 bazlı ücretliler geçinme indeksi 2019 Ocak ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 14,46, toptan eşya fiyatları indeksi ise yıllık ortalamada yüzde 18,91 artış gösterdi. Perakende fiyatlar 2019 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,00, toptan fiyatlar ise yüzde 22,95 arttı.

Sektörler bazında değişim oranları

Ocak 2019'da perakende fiyatlar bir önceki aya göre; diğer harcamalar grubunda yüzde 5,49, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,64, gıda harcamalarında yüzde 2,53, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2,13, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,77, konut harcamalarında yüzde 0,42 artış, giyim harcamalarında yüzde -6,22 ve kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde -2,16 azalış gösterdi.

Ocak 2019'da toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 4,21, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,01, madenler grubunda yüzde 1,34, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,17, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,91, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,87 artış izlenirken, Kimyevi maddeler grubunda -0,25 azalış izlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA