İstanbul'da en çok yangın Avrupa Yakası'nda çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da en çok yangın Avrupa Yakası'nda çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığının verilerine göre, son 10 yılda 250 bin 856 yangın çıktı.

İstanbul'da en çok yangın Avrupa Yakası'nda çıktı
30.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:04

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığının verilerine göre, son 10 yılda 250 bin 856 yangın çıktı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB İstatistik Ofisi, Nisan 2020 İstanbul İtfaiye İstatistikleri Bültenini yayınladı.

İtfaiye Daire Başkanlığının verilerine göre, son 10 yılda kentte 250 bin 856 yangın çıktı. 2010-2019 arasında en az yangın 20 bin 46 ile 2010'da, en çok yangın 28 bin 586 ile 2016'da meydana geldi. Yılda ortalama 24 bin 558 yangın kayıtlara geçti.

Bu yılın ilk üç ayındaki yangın sayısı ise 5 bin 279 oldu.

En az yangın Adalar, Şile ve Beşiktaş'ta

Son 10 yılda, yangınların yüzde 68'i Avrupa Yakası'nda, yüzde 32'si ise Anadolu Yakası'nda meydana geldi. Anadolu Yakası'nda en fazla yangın 9 bin 172 ile 2013'te, en az yangın 6 bin 356 ile 2010'da çıktı. Avrupa Yakası'nda en fazla yangın 20 bin 54 ile 2016'da, en az yangın 13 bin 690 ile 2010'da görüldü.

Son 10 yılda Anadolu Yakası'nda en fazla yangın Pendik'te, Avrupa Yakası'nda ise Esenyurt'ta çıkarken, Adalar, Şile ve Beşiktaş en az yangın meydana gelen ilçeler oldu. Son 10 yılda ocak-mart ayları arasında Anadolu Yakası'nda en fazla yangın 11 bin 675'le Pendik'te, en az yangın 731'le Adalar'da çıktı.

Avrupa Yakası'nda en fazla yangın, 12 bin 529'la Esenyurt'ta, en az yangın 2 bin 330'la Beşiktaş'ta meydana geldi.

123 istasyonla hizmet veriliyor

İstanbul İtfaiyesi, Mart 2020 itibarıyla 123 istasyonda, 843 itfaiye aracı, 4 bin 233 profesyonel, 361 gönüllü itfaiyeciyle hizmet veriyor. 2010'da 77 olan istasyon sayısı, bu yıl mart ayı itibarıyla 123'e yükseldi. 13 istasyonla en fazla artış 2013'te oldu.

2010'da 172 bin kişiye bir itfaiye istasyonu, 2019 yıl sonu itibarıyla 127 bin kişiye bir itfaiye istasyonu düştü. İstanbul'daki itfaiye araç sayısı 2010'da 590 iken, 2020 Mart'ta ise 843'e çıktı.

İstanbul'da itfaiye aracının yangın yerine ortalama varış süresi 5 dakika 42 saniye olarak kaydedildi. Yangın yerine ortalama varış süresi en fazla olan ilçeler Çekmeköy (7 dakika 34 saniye), Avcılar (7 dakika 28 saniye), Silivri (7 dakika) ve Beykoz (7 dakika) olarak sıralandı.

Ortalama varış süresi Adalar'da 3 dakika 47 saniye, Fatih'te 4 dakika 3 saniye, Bahçelievler'de 4 dakika 27 saniye, Gaziosmanpaşa'da ise 4 dakika 33 saniye olarak gerçekleşti.

İlk üç ayda en fazla yangın Ziya Gökalp Mahallesi'nde çıktı

Bu yılın ilk 3 ayında en fazla yangın 53 ile Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde, 39'la da Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde meydana geldi.

2010'da kilometrekareye düşen ortalama yangın sayısı 3,8 iken, 2019'da yüzde 12,5 artışla 4,2'ye çıktı. 2010'da kilometrekarede en çok yangının görüldüğü ilçeler Güngören (58,6) Fatih (54,8) ve Beyoğlu (54,3), en az yangının görüldüğü ilçeler ise Şile (0,2), Çatalca (0,3) ve Çekmeköy (1,1) olarak kaydedildi.

2019'da da kilometrekarede en çok yangının görüldüğü ilçeler Fatih (67,9), Gaziosmanpaşa (55,4) ve Güngören (52), en az yangının görüldüğü ilçeler ise Şile (0,2), Çatalca (0,3) ve Silivri (1,2) olarak sıralandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok Haberler
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti Haberler
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak Haberler
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin Haberler
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı Haberler
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Haberler
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Tam bitti derken yeniden başladı: Çekirgeler komşu İran'da 6 eyaleti daha istila etti
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti
Koronavirüs testi negatif çıkan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
İsveç'teki hastane, 'Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler' sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını...
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu
Esed'ın Suriye'de çözüme yanaşmaması, Rusya ile Suriye arasında gerginliğe neden oldu
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Torosların sembol çiçeği şakayığa zarar vermenin cezası 61 bin 800 TL
Torosların sembol çiçeği şakayığa zarar vermenin cezası 61 bin 800 TL
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı
Öldüğü söylenen Kim Jong-un için çarpıcı iddia: Koronavirüse yakalandı
Günlük burç yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Razvan Lucescu için Sumudica'dan ilginç yorum: Türkiye'de hemen paketlerler
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi
PSG, 3 yılda sadece 80 maça çıkan Neymar'a 111 milyon euro maaş ödedi
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
Üniversite öğrencisi havlusunu serip terasta güneşlendi
İzmir'de aynı evde 13 gün arayla ikinci ölüm: Bıçaklanmış halde cesedi bulundu
İzmir'de aynı evde 13 gün arayla ikinci ölüm: Bıçaklanmış halde cesedi bulundu
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek
Kuaförler faaliyete başladıklarında sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz hizmet verecek
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
Rusya'da yanardağ patlaması sonrası oluşan kül yağmuru kameralarca kaydedildi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Engin Altay Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Ozan Güven Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Aydın Kadın Sabah
Şu an buradasınız: İstanbul'da en çok yangın Avrupa Yakası'nda çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 13:07:39. #1.15#
title