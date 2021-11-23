İstanbul'da en çok trafik kazasının yaşandığı 10 yer!

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün mercek altına aldığı İstanbul'da en sık kaza yaşanan 10 nokta tespit edildi. Detaylı analizler sonucu Cevizlibağ, Vatan Caddesi, Kozyatağı gibi her akşam yoğunluk yaşanan yollarda trafik kazaları yaşandığı belirlendi. İşte, İstanbul'da en çok kaza yapılan caddeler...

İLK SIRADA ZEYTİNBURNU VAR

* Zeytinburnu

* Cevizlibağ

* Piyalepaşa

* Vatan Caddesi (Özellikle Akdeniz Caddesi kesişimi)

* Haliç Köprüsü

* TEM Otoyolu Sultangazi ayrımları

* Büyükdere Caddesi

* Barbaros Bulvar

* Pendik sahil yolu

* D100 Kozyatağı mevkii

Son yıllarda ölümlü ve yaralanmalı kazanın meydana geldiği 10 noktayı tespit eden İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARI AZALDI

"Bu kaza sıcak noktalarında meydana gelen kazaların sebeplerini sürücü hataları mı, yolun yapısından mı kaynaklandığını detaylı analizler yaptık. Bu analizlerin sonucu yolun fiziki yapısıyla ilgili bir eksiklik tespit ettiğimizde yolun kavşak çalışması ışık konulması üst geçit alt geçit tespit ettiğimizde bununla ilgili kuruluşa bu durumu bildirdik.

Sürücü hatalarıyla kaynaklı trafik kazalarında ilgili analizlerimizle de o noktalarda en yoğun saatlerde trafik kazalarının yaşandığı en yoğun saatlerde o kusurlarla ilgili denetimlerimizi sıklaştırdık. Son 3 yılda yaşanan ölümlü trafik kazaları yüzde 52 buçuk azaldı.

Bunların 2'si Anadolu Yakası'nda; Pendik sahil yolu, D100 Kozyatağı mevkii. 8'i ise Avrupa Yakası'nda; Zeytinburnu, Cevizlibağ, Piyalepaşa, Vatan Caddesi, Haliç Köprüsü, Tem Otoyolu Sultangazi ayrımları, Büyükdere Caddesi, Barbaros Bulvarı. Bu noktalarda denetimlerimiz sıklaştırıldı.

İstanbul'da en çok kaza yapılan noktalardan biri de Fatih'te bulunan Akdeniz ve Vatan caddesinin kesişimi. Trafik ekipleri bu noktada kazaları önlemek için denetim yapıyor."

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