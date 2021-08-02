İstanbul'da en çok ses ve görüntü sistemi pahalandı, kavun ucuzladı
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İstanbul'da en çok ses ve görüntü sistemi pahalandı, kavun ucuzladı

İstanbul'da en çok ses ve görüntü sistemi pahalandı, kavun ucuzladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Ticaret Odası, 2021 Temmuz ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası, 2021 Temmuz ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. Ses ve Görüntü Sistemi fiyatı yüzde 18,77 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Gıda Harcamaları grubundan yüzde 8,88 ile domates en fazla artış gösteren ürün oldu. Kavun yüzde 27,54 ucuzladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 93'nün perakende fiyatı artarken, 52 ürünün fiyatı düştü, 97 ürünün fiyatı ise değişmedi.

TEMMUZ AYINDA SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMİ FİYATI YÜZDE 18,77 ARTTI

Temmuz ayında Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubunda yer alan Ses ve Görüntü Sistemi fiyatı yüzde 18,77 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; Konut Harcamaları grubundan yüzde 14,47 ile elektrik Kwh ücreti, aynı gruptan yüzde 11,49 ile tüpgaz ücreti, Gıda Harcamaları grubundan yüzde 8,88 ile domates, Kültür, Eğitim ve Eğlence harcamaları grubundan yüzde 7,61 ile sinema bilet ücreti, yüzde 6,96 ile çocuk maması, yüzde 6,26 ile limon ve yüzde 6,15 ile kuru soğan olmuştur.

2021 TEMMUZ AYINDA KAVUN YÜZDE 27,54 UCUZLADI

2021 Temmuz ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan Kavun yüzde 27,54 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 20,49 ile karpuz, yüzde -19,56 ile kadın etek, yüzde 19,25 ile kiraz, yüzde -16,05 ile kadın bluz ve yüzde 11,47 ile kadın elbise oldu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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