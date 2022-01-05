İstanbul'da en çok parkı olan ilçe Başakşehir

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Başakşehir'i Seviyorum Çünkü Söyleyecek Sözüm Var" söyleşilerinde gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Öğrencilerin "Başkan olduğunuzda ilk yapmak istediğiniz şey ne oldu?" sorusuna yanıt veren Başkan Kartoğlu, "Çocuklara park yapmak istedim ve bunu da başardım. İstanbul'da en çok parkı olan belediyeyiz" dedi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Oyakkent Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin merak ettiği tüm soruları sorma fırsatı bulduğu söyleşide keyifli anlar yaşandı. Yoğun katılımla düzenlenen programda bir öğrencinin, "Başkan olduğunuzda ilk yapmak istediğiniz şey ne oldu?" sorusuna cevap veren Başkan Kartoğlu, "Her çocuğumuzun parka rahat bir şekilde ulaşım sağlaması için park yapmak istedim ve bunu da başardım. İstanbul'da en çok parkı olan belediyeyiz. Park yapmak benim hayalimdi ve bu hayalime ulaştım. Bundan sonra sizin için, çocuklarımız için daha fazlasını yapacağız." diye konuştu.

BAŞAKŞEHİRLİLERE ÖZEL TABİAT PARKI

Bir başka öğrencinin Şamlar Tabiat Parkı ile ilgili sorusunu da yanıtlayan Başkan Kartoğlu, "Şamlar Tabiat Parkımız, doğayı seven herkesin kullanımına açık. Parkımızdaki 5. Kapı ise sadece Başakşehirlilere özel bir alan. Buraya giderek ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kartoğlu, ilçedeki tüm etkinliklere katılmaları yönünde tavsiyede bulunduğu öğrencilerle program sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

(İHA)