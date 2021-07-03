İstanbul'da en çok otobüs bileti pahalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da en çok otobüs bileti pahalandı

İstanbul'da en çok otobüs bileti pahalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Haziran ayında şehirler arası otobüs bileti ücreti yüzde 25,86 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Haziran ayında şehirler arası otobüs bileti ücreti yüzde 25,86 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2021 Haziran ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 86'sının perakende fiyatı artarken, 54 ürünün fiyatı düştü, 102 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Haziran ayında ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yer alan şehirler arası otobüs bileti ücreti yüzde 25,86 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 13,68 ile otel oda konaklama ücreti, gıda harcamaları grubundan yüzde 11,86 ile sucuk, yüzde 11,14 ile limon, yüzde 10,96 ile sosis, yüzde 10,10 ile salam ve yüzde 8,22 ile kahvaltılık margarin oldu.

En fazla karpuz ucuzladı

Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan karpuz yüzde 65,55 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 38,66 ile kavun, yüzde 33,98 ile kiraz, yüzde 31,30 ile taze fasulye, yüzde 29,09 ile sivri biber ve yüzde 25,44 ile kayısı oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ticaret Bakanı Muş: 'Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi.'
Ticaret Bakanı Muş: "Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi."
Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışa çıktı
Kanal İstanbul gümüş hatıra parası 300 TL'den satışa çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Şevval Şahin Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı Haluk Bilginer
Spor Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Burak Elmas Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da en çok otobüs bileti pahalandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 01:17:56. #1.16#

title