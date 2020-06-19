İstanbul'da emniyetten şafak operasyonu: 248 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da emniyetten şafak operasyonu: 248 kişi gözaltına alındı

Kent genelinde, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmeleri için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da emniyetten şafak operasyonu: 248 kişi gözaltına alındı
19.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:01

Kent genelinde, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmeleri için eş zamanlı operasyon düzenlendi. 287 ekip ve 659 personel ile önceden belirlenen 705 adrese düzenlenen operasyonlarla 248 kişi yakalandı. Bir adreste ise uyuşturucu madde düzeneği el geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin koordinesinde, çeşitli suçlardan aranan ya da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri yakalamaya yönelik kent genelinde operasyon düzenlendi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı Asayiş Bürolarının da katıldığı operasyonda 247 ekip ve 659 personel görev aldı. Saat 05.00'da kent genelinde eş zamanlı olarak başlatılan operasyonda önceden belirlenen 705 adrese girildi, toplam 248 kişi kıskıvrak yakalandı.

Suçlular bir bir yakalandı

Gözaltına alınan kişilerin, 33'ünün Hırsızlık, 32'sinin Yaralama, 26'sının Dolandırıcılık, 20'sinin Tehdit-Hakaret, 8'inin Yağma-Gasp, 8'inin Cinsel İstismar, 5'inin Ateşli Silah ya da Bıçak Bulundurma, 5'inin Kişiyi Hürriyeti Yoksun Kılma, 5'inin Resmi Belgede Sahtecilik, 4'ünün Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, 3'ünün Mala Zarar Verme, 3'ünün Taksirle Yaralama, 2'sinin Zimmet, 1'inin Adam Öldürme suçundan, 93'ünün ise farklı suçlardan emniyette kaydı olduğu öğrenildi.

Operasyonlarla yakalanan kişilerden 1'inin 20 yıla kadar, 7'sinin 10 yıla kadar, 31'inin 5 yıla kadar, 50'sinin ise 2 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası olduğu, 159 kişinin ise gıyabı tutuklama kararı bulunduğu belirlendi.

Uyuşturucu madde düzeneği ele geçirildi

Kent genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Üsküdar'da bir adreste uyuşturucu madde elde etmek için hazırlanmış bir düzenek ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Adreste, 1 adet bez kıyafet dolabı benzeri fermuarlı bir dolap, bez dolabın etrafında bir takım düzenekler, çokça tarım ilacı, havalandırma malzemeleri, aydınlatma malzemeleri ve 5 adet saksı içerisinde bulunan kök halinde narkotik madde ele geçirildi. Şüpheliler Alaattin Y. ve Selahattin Y. gözaltına alınarak ilgili büroya teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Haber
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi Haber
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Haber
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü Haber
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Haber
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Halk otobüsüne giren 2 metrelik zehirli yılan, ekipleri seferber etti
Halk otobüsüne giren 2 metrelik zehirli yılan, ekipleri seferber etti
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir
Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Erdoğan ve Bahçeli, seçimlerin 2023'te gerçekleşmesi hususunda mutabık kaldı
Erdoğan ve Bahçeli, seçimlerin 2023'te gerçekleşmesi hususunda mutabık kaldı
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi
Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı
Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Cem Yılmaz Burcu Esmersoy Nuri Bilge Ceylan
Spor Caner Erkin Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Kadın Bursa Türk Lirası
Şu an buradasınız: İstanbul'da emniyetten şafak operasyonu: 248 kişi gözaltına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 10:02:25. #1.15#
title