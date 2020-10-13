İstanbul'da ele geçirilen 6 ton kaçak alkol sergilendi
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İstanbul'da ele geçirilen 6 ton kaçak alkol sergilendi

13.10.2020 17:48 | Son Güncelleme: 13.10.2020 18:03
İstanbul'da ele geçirilen 6 ton kaçak alkol sergilendi

Avcılar'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen yaklaşık 6 ton kaçak alkol kaçakçılıkla mücadele şube müdürlüğü deposunda sergilendi.

Avcılar'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen yaklaşık 6 ton kaçak alkol kaçakçılıkla mücadele şube müdürlüğü deposunda sergilendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da kaçak alkol imalahathanesi olarak kullanılan depoya operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 6 ton kaçak alkol ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen 6 tonluk kaçak alkol ve alkol üretiminde kullanılan malzemeler Kaçakçılık Şube Müdürlüğü deposunda sergilendi. Alkol şişelerine konulan etil alkolün kozmetik kutularında piyasaya sürüldüğü görüldü. Öte yandan gözaltına alınan 4 şüphelinin tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.


İstanbul'da ele geçirilen 6 ton kaçak alkol sergilendi
İstanbul'da ele geçirilen 6 ton kaçak alkol sergilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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