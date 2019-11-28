İstanbul'da "Elazığ Tanıtım Günleri" başladı
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İstanbul'da "Elazığ Tanıtım Günleri" başladı

Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesinin destekleriyle Elazığ Turizmini Geliştirme ve Yaşatma Derneği (ELTÜRK) tarafından düzenlenen "Elazığ Yöresel Ürünleri ve Lezzet Günleri" etkinliği, Maltepe Etkinlik Alanı'nda başladı.

28.11.2019 11:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:26
İstanbul'da

ve Elazığ Belediyesinin destekleriyle Elazığ Turizmini Geliştirme ve Yaşatma Derneği (ELTÜRK) tarafından düzenlenen "Elazığ Yöresel Ürünleri ve Lezzet Günleri" etkinliği, Etkinlik Alanı'nda başladı.


Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte, Elazığ'ın çedene kahvesi, Ağın leblebisi, orcik şekeri, dutunu, öküzgözü üzümü, peynir çeşitlerinin de bulunduğu yöresel lezzetleri İstanbullu ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Etkinliğin açılışında AA muhabirine açıklama yapan ELTÜRK Başkanı Murat Solmaz, Elazığ'ın yöresel ürünlerinin tanıtılacağı etkinlikte, Ersan Er, Oktay Gürtürk ve Hamza Bulut'un sahne alacağını söyledi.

Elazığlı 55 firmanın yöresel lezzetleriyle katıldığı etkinlik, 1 Aralık'a kadar sürecek.

Kaynak: AA
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