İstanbul'da ekonomi zirvesi yapıldı
BEŞİKTAŞ'ta bu akşam Türkiye Bankalar Birliği ev sahipliğinde ekonomi zirvesi gerçekleştirildi.
06.08.2020 23:15 | Son Güncelleme: 07.08.2020 00:08
BEŞİKTAŞ'ta bu akşam Türkiye Bankalar Birliği ev sahipliğinde ekonomi zirvesi gerçekleştirildi.
- İstanbul
Türkiye Bankalar Birliği'nin Etiler'deki merkezinde saat 19.00'da başlayan toplantıya Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile önde gelen bankalardan yetkililer katıldı. 3 saat süren toplantıda; pandemi döneminde ekonomi yönetiminin aldığı önlemler ile paralelinde yapılan uygulamaların ele alındığı ve bu durumun piyasalara etkileri hususunda görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Katılımcılar toplantının bitmesinin ardından araçlarına binerek ayrıldı.
- İstanbul
Kaynak: DHA