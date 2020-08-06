İstanbul'da ekonomi zirvesi yapıldı BEŞİKTAŞ'ta bu akşam Türkiye Bankalar Birliği ev sahipliğinde ekonomi zirvesi gerçekleştirildi.

Türkiye Bankalar Birliği'nin Etiler'deki merkezinde saat 19.00'da başlayan toplantıya Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile önde gelen bankalardan yetkililer katıldı. 3 saat süren toplantıda; pandemi döneminde ekonomi yönetiminin aldığı önlemler ile paralelinde yapılan uygulamaların ele alındığı ve bu durumun piyasalara etkileri hususunda görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Katılımcılar toplantının bitmesinin ardından araçlarına binerek ayrıldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA