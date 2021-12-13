İSTANBUL'DA EKONOMİ ZİRVESİ (2) - Haberler
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İSTANBUL'DA EKONOMİ ZİRVESİ (2)

İSTANBUL'DA EKONOMİ ZİRVESİ (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle bir araya gelecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle bir araya gelecek. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde saat 15.00'da, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle bir araya gelecek. Basına kapalı olarak gerçekleşecek görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katılması bekleniyor.


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