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İSTANBUL'DA EKONOMİ ZİRVESİ

İSTANBUL'DA EKONOMİ ZİRVESİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHUBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, İstanbul'da ekonomi zirvesi düzenlenecek.

İSTANBUL (DHA) - CUMHUBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, İstanbul'da ekonomi zirvesi düzenlenecek.

Edinilen bilgiye göre,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün saat 15.00'te yapılacak toplantıya, Merkez Bankası başkanı ve kamu bankaları genel müdürlerin katılacağı öğrenildi


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