İSTANBUL'DA EKONOMİ ZİRVESİ
CUMHUBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, İstanbul'da ekonomi zirvesi düzenlenecek.
İSTANBUL (DHA) - CUMHUBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, İstanbul'da ekonomi zirvesi düzenlenecek.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün saat 15.00'te yapılacak toplantıya, Merkez Bankası başkanı ve kamu bankaları genel müdürlerin katılacağı öğrenildi
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