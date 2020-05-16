İstanbul'da ekmekler bu hafta da evlere dağıtıldı İstanbul'da ekmekler bu hafta da evlere dağıtıldı Sokağa çıkma kısıtlamasında fırıncılar ekmek dağıtımına devam ediyor 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta da devam ediyor.

İstanbul'da ekmekler bu hafta da evlere dağıtıldı

Sokağa çıkma kısıtlamasında fırıncılar ekmek dağıtımına devam ediyor

İSTANBUL - 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta da devam ediyor. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanması için fırıncılar bu hafta da sokak sokak ekmek dağıtımı yapıyor.

Koronavirüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 14 büyükşehirin yanı sıra akciğer ve solunum hastalıklarının da sıkça görüldüğü Zonguldak'ta bu hafta da devam ediyor. Vatandaşların bu süreçte ekmek ihtiyaçlarının karşılanması için fırıncılar geçen haftalarda olduğu gibi bu hafta da sokak sokak gezerek vatandaşlara ekmek götürmeye devam ediyor.

Ekmek dağıtımı yapan fırıncılardan İsmail Yanç " Biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var. Biz de vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekmek dağıtıyoruz. Sabah saat 10.00 gibi fırından ekmekler alarak dağıtıma çıkıyoruz. Pandemiden dolayı gerekli tedbirleri alarak mahalle mahalle ekmek dağıtıyoruz. Belirli bir saatten sonra gidip Ramazan pidelerini alıyoruz saat iki üç gibi sonra Ramazan pidelerini dağıtıyoruz, simit de dağıtıyoruz halkımızın bu yönde isteği de oluyor. Günlük ortalama 600-700 ekmek 200-300 pide dağıtıyoruz. Vatandaşlar da bu hizmetten memnun. Özellikle balkonlarda bekleyen müşterilerimiz var. İlk başlarda dağıtım bizim için zor oluyordu ama alıştık eğlenceli bir hale geldi bizim için. Birilerine hizmet sunmak insani olarak da mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: İHA