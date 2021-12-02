Ekmek fiyatları son dönemin en çok merak edilen konularından biri olmaya devam ederken İstanbul'da ekmek kaç TL merak edildi. Peki, İstanbul'da ekmek kaç TL?

İSTANBUL'DA EKMEK KAÇ TL?

Türkiye Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar 2 hafta içerisinde unun çuvalının 200 TL'den 360 liraya kadar yükseldiğini mevcut durumda ekmeğin 3 - 4 TL'ye kadar zamlanması gerektiğini belirtti.

İstanbul'da ekmek fiyatı şuan 2,5 TL'dir.

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